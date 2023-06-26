27 июня Румыния — одна из хозяек чемпионата Европы среди игроков до 21 года — проведет последний матч на турнире. Сборная потеряла шансы на выход в плей-офф и в заключительном туре группового этапа встретится с таким же неудачником — Хорватией. Игра пройдет на стадионе «Генча» в Бухаресте и начнется в 21.45 по московскому времени. В России легально турнир не показывают.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу «шашечных» можно с коэффициентом 2.50, это около 39% вероятности. Триумф «карпатских ребят» доступен за 2.77 (35%), ничья идет за 3.52 (26%).

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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 дана за 6.00;

• 0:0 — за 8.00;

• победа хорватов 1:0 — за те же 8.00.

Команды не забили еще ни одного мяча на турнире — в первых двух турах они потерпели сухие поражения от Испании и Украины. Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.81.

Поставить на результативные удары от обеих сборных можно за 1.81, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.99.

Прогноз и ставка на матч Хорватия U21 — Румыния U21

«Шашечные» провалили турнир, хотя обладают неплохим составом и явно рассчитывали побороться за место в плей-офф. За хорватов выступают Мартин Батурина, Габриэль Видович, Дион Беле и еще несколько талантливых футболистов. У румын в составе нет подобных проспектов, да и в прошедших играх «карпатские ребята» выглядели обреченно — за два поединка всего трижды пробили в створ.

Рекомендуемая ставка: победа Хорватии за 2.50.

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