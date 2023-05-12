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Ига Свентек — Анастасия Павлюченкова: прогноз на матч WTA Рим 12 мая 2023 года

Прогноз на матч WTA Рим Ига Свентек — Анастасия Павлюченкова 12 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Ига Свентек.
Фото Global Look Press
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12 мая российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира WTA 1000 в Риме сыграет с первой ракеткой мира, полькой Игой Свентек. Встреча начнется не ранее 14.00 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Единственный неофициальный матч между девушками завершился в пользу Свентек.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у Иги нет никаких шансов проиграть. На ее успех выставлен коэффициент 1.02, что примерно 98% вероятности исхода. Успех Анастасии оценен котировкой 13.0 (2%).

Ставка в 1000 рублей на Павлюченкову в случае ее сенсационного выигрыша принесет выплату в 13 000 рублей.

Эксперты не сомневаются, что полька закроет россиянку в двух сетах. На это можно поставить за 1.17.

Тотал меньше 17.5 гейма идет за 1.71, ТБ 17.5 — за 2.12. В Мадриде Свентек завершила через «низ» четыре из шести матчей.

На то, что Павлюченкова окажется сильнее с форой (+7.5) гейма, котировка — 1.79. На противоположный результат — Ф1(-7.5) — 2.01.

В прошлом сезоне Ига чуть ли не в каждом втором матче оформляла соперницам «баранку». На счет 6:0 в одной из партий предстоящей игры коэффициент — 3.50.

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Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Анастасия Павлюченкова

Для Павлюченковой этот сезон получается очень тяжелым — она возвращается после повреждения и очень далека от былой формы игрока топ-20. За 4,5 месяца Анастасия провела 13 матчей и выиграла только шесть из них. В Риме в первом круге она очень легко преодолела сопротивление Сары Эррани (6:1, 6:1), но итальянка — вообще не ровня Свентек.

Ига в Мадриде сражалась за третий титул в сезоне, но в потрясающем финале уступила Арине Соболенко. При этом полька играла почти безупречно — любую другую соперницу в тот день она перемолола бы в порошок. Учитывая, что для Свентек матч против Павлюченковой будет первым на турнире после отдыха и держа в уме разницу в уровне девушек, стоит ждать разгром Павлюченковой.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 17.5 гейма за 1.71.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Анастасия Павлюченкова
Ига Свентек
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