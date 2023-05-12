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«Лацио» — «Лечче»: где смотреть матч серии А 12 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Лацио» — «Лечче» 12 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Чиро Иммобиле («Лацио»).
Фото Global Look Press
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12 мая «Лечче» в 35-м туре чемпионата Италии приедет в Рим к «Лацио». Встреча на Олимпийском стадионе начнется по свистку арбитра Фабио Марески в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 21.40 мск.

Италия. Серия А. 35-й тур
12 мая, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Лечче

«Орлы» — фавориты поединка, по мнению букмекеров. На триумф хозяев доступна котировка 1.70, что соответствует 57% вероятности. «Мирный» результат идет за 3.73 (26%), а успех «моряков» — за 5.57 (17%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу гостей принесет выигрыш в 5570 рублей в случае благоприятного исхода.

«Лечче» обыграл «орлов» в двух матчах подряд. На новую викторию или ничью «волков» можно поставить за 2.23.

Команды пробили «верх» по голам в шести из семи прошлых встреч. Тотал больше 2.5 мяча предложили за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.64.

В последних пяти турах у «паприканцев» всего 0.6 точного попадания в среднем за 90 минут. На то, что гости не забьют, доступен коэффициент 1.99.

«Лечче» пропустил в 12 из 14 недавних поединков. «Лацио» — в четырех из шести. Обмен голами идет за 2.25, обратный рынок — за 1.65.

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Лучший бомбардир «орлов» Чиро Иммобиле оформил 10 результативных ударов в этом сезоне. Удачный выстрел форварда оценен в 2.30.

Наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу хозяев. Он получил котировку 5.65.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Лечче
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