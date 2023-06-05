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Ига Свентек — Леся Цуренко: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 5 июня 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Ига Свентек — Леся Цуренко 5 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Ига Свентек.
Фото Global Look Press
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5 июня первая ракетка мира Ига Свентек постарается сделать еще один шаг к защите титула на «Ролан Гаррос». Ее соперницей по четвертому кругу турнира станет украинка Леся Цуренко. Встреча начнется не ранее 15.15 по московскому времени, в России она показана не будет. Обе игры между теннисистками завершились в пользу представительницы Польши.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе Свентек. На успех действующей чемпионки можно поставить с коэффициентом 1.02, вероятность — огромные 98%. Триумф Цуренко доступен за 16.0 (2%).

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В предыдущих двух матчах со Свентек Цуренко взяла суммарно всего четыре гейма. Выигрыш Иги с форой (-7.5) идет за 1.69.

Тотал больше 16.5 гейма оценен в 1.83, ТМ 16.5 — в 2.00.

У экспертов нет другого мнения — игра завершится в двух сетах. На счет 2:0 котировка — 1.15. На то, что Леся возьмет одну партию — 5.00.

Сколько геймов на этот раз возьмет украинка? Три недели назад в Риме она стартовала со счета 2:0 в первом сете, но следом проиграла 12 геймов подряд. ИТМ2 (4.5) предложено взять за 1.83.

В обеих очных играх Свентек повесила Цуренко «баранку». Счет 6:0 в одном из сетов в предстоящей встрече идет за 3.25.

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Прогноз и ставка на матч «Ролан Гаррос» Ига Свентек — Леся Цуренко

Свентек набрала сумасшедший ход на турнире: в первых трех встречах она отдала соперницам в сумме всего восемь геймов и повесила четыре «баранки». Несчастная Ван в третьем раунде не сумела взять у польки ни одного гейма — 0:6, 0:6. Такая ситуация — не редкость для матчей Иги с Лесей Цуренко. В прошлом году на «Ролан Гаррос» она выиграла 6:2, 6:0, а три недели назад в Риме скопировала счет. Украинке банально нечем крыть мощную игру соперницы, поэтому история вполне может повториться.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой (-7.5) за 1.69.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Ига Свентек
Леся Цуренко
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