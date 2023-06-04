4 июня мая борющаяся за выживание «Сельта» попытается зацепиться за очки в игре против чемпиона Испании «Барселоны». Встреча финального, 38-го тура начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Балаидос». Команды рассудит арбитр Хуан Сантана. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекерская компания Olimpbet назвала фаворитами каталонцев. На их викторию предложен коэффициент 2.48, вероятность такого исхода — примерно 39%. «Мирный» итог идет за 3.67 (27%), триумф хозяев — за 2.78 (34%).

Ставка в 1000 рублей на успех «Сельты» принесет приятные 2780 рублей, если парни Хави не справятся с аутсайдером.

«Сельта» не уступила «Барсе» в трех из шести прошлых матчей. Верите, что в этот раз «кельты» опять не проиграют? Победу хозяев или ничью можно заиграть за 1.60.

На точный удар лучшего бомбардира чемпионата Роберта Левандовски представлена котировка 2.03.

В семи прошлых очных столкновениях команды лишь раз не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.13.

Готовы предсказать, кто откроет счет? Первый мяч в исполнении «Барсы» можно взять за 1.67. Результативный дебют хозяев — за 2.39.

В трех из четырех последних игр «Барсы» команды обменялись голами. При этом «Сельта» не ушла без гола в 18 из 20 прошлых встреч. Рынок «обе забьют» доступен за 1.63, обратный вариант оценен в 2.29.

Три наиболее возможных итога противостояния, по мнению букмекеров:

1:1 — за 6.68;

виктория «Барсы» 2:1 — за 9.75;

нулевая ничья — за 10.0.

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