17 февраля в полуфинале турнира категории 500 в Дохе российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет с первой ракеткой планеты полькой Игой Свентек. Встреча начнется приблизительно в 18.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 2:0 в пользу Свентек.

Букмекеры считают, что у представительницы России есть минимальные шансы на победу. Взять успех Кудерметовой можно за 4.50, что приблизительно 17% вероятности исхода. Триумф Свентек доступен за 1.20 (83%).

Ставка в 1000 рублей на Веронику в случае ее выхода в финал принесет выплату в 4500 рублей, а чистая прибыль составит 3500 рублей.

Эксперты предполагают, что матч завершится победой Свентек в двух сетах. Котировка на такой исход — 1.60.

Можете повысить шансы Кудерметовой или улучшить коэффициент на победу польки с помощью форы по геймам: Ф1(-4.5) идет за 1.68, Ф2(+4.5) — за 2.18.

Два предыдущих матча между девушками завершились разгромными победами Иги. ТМ 19.5 гейма оценен в 2.05, ТБ 19.5 — в 1.77.

Тай-брейк в игре предложен за 4.30. Правда, на этом турнире в четырех матчах на двоих теннисистки всего раз добрались до 13-го гейма.

Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Вероника Кудерметова

Кудерметова провела несколько отличных матчей в Дохе: в тяжелом поединке одолела Крейчикову, расправилась с обидчицей Самсоновой — Кенин, а еще в трех сетах выбила шестую ракетку мира Кори Гауфф. Однако на этом ее путь на турнире завершится.

Свентек слишком сильна для Вероники. Мало того, что обе очные встречи на харде полька выиграла за явным преимуществом (6:1:6:0 и 6:3, 6:3), так еще перед полуфиналом она получила дополнительный отдых — Белинда Бенчич не вышла на матч 1/4 финала. Поэтому свежая первая ракетка мира должна легко пробиться в финал Дохи.

Рекомендуемая ставка: ТМ 20.5 гейма за 1.73.