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Сегодня, 08:15

Испания — Грузия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 19 ноября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Испания — Грузия 19 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки сборной Испании в матче против Кипра.
Фото Global Look Press
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19 ноября сборные Испании и Грузии в очном поединке завершат отборочный турнир Евро-2024. Игра пройдет в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья». Арбитр Мирча Григориу из Румынии даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ» в 22.35 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
19 нояб, 22:45. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Испания
Грузия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев огромными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.08, вероятность этого исхода — около 91%. Победа Грузии доступна с котировкой 35.0 (2%), даже ничья оценена в маловероятные 10.75 (7%).

К предстоящему матчу обе команды подошли без турнирной мотивации, но в первом круге испанцы разбомбили соперника (7:1). Рынок на непоражение гостей дан за 8.25.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка показывают однозначное преимущество подопечных Луиса де ла Фуэнте:

• 2:0 и 3:0 — за 4.78;

• 4:0 — за 6.30.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.16, ТМ 3.5 — за 1.68.

Рынок на обмен забитыми мячами оценен в 3.41, обратный рынок идет за более реалистичные 1.32.

Ламин Ямаль и&nbsp;Гави (сборная Испании). Испания слишком мощно проводит квалификацию Евро. Даже Хвича не спасет Грузию от еще одного разгрома

Прогноз и ставка на матч Испания — Грузия

«Красная фурия» — вторая по результативности в квалификационном турнире. Больше нее (22) отличились только португальцы (34). В четырех из семи матчей испанцев влетало минимум три мяча с обеих сторон, у грузин — в пяти поединках из семи. А личная встреча команд в первом круге получилась запредельно яркой и закончилась разгромом «крестоносцев» (1:7).

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех голов за 1.64.

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