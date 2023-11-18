18 ноября в КХЛ состоится матч между «Локомотивом» и СКА. Игра пройдет в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканале KHL и онлайн-платформе «Кинопоиск» с 16.50 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы команд на победу очень близкими. Успех «Локомотива» в основное время они оценили коэффициентом 2.43, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья идет за 3.75 (22%), триумф СКА — за 2.66 (37%).

Вариант «ничья или победа гостей» предложен за 1.55.

Если верите, что соперники на двоих забросят минимум пять шайб, возьмите ТБ 4.5 за 2.02. Обратную ставку можно сделать за 1.78.

СКА пропустил по две и более шайбы в 12 матчах подряд, поэтому стоит присмотреться к условию ИТБ1 (2) за 1.72.

Победа ярославцев с учетом ОТ и буллитов доступна за 1.83, питерцев — за 1.96.

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