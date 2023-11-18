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Сегодня, 14:15

«Локомотив» — СКА: где смотреть матч КХЛ 18 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Локомотив» — СКА 18 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
СКА.
Фото Официальный телеграм-канал СКА
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18 ноября в КХЛ состоится матч между «Локомотивом» и СКА. Игра пройдет в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканале KHL и онлайн-платформе «Кинопоиск» с 16.50 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы команд на победу очень близкими. Успех «Локомотива» в основное время они оценили коэффициентом 2.43, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья идет за 3.75 (22%), триумф СКА — за 2.66 (37%).

Вариант «ничья или победа гостей» предложен за 1.55.

Если верите, что соперники на двоих забросят минимум пять шайб, возьмите ТБ 4.5 за 2.02. Обратную ставку можно сделать за 1.78.

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СКА пропустил по две и более шайбы в 12 матчах подряд, поэтому стоит присмотреться к условию ИТБ1 (2) за 1.72.

Победа ярославцев с учетом ОТ и буллитов доступна за 1.83, питерцев — за 1.96.

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КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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