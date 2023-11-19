19 ноября сборные Испании и Грузии встретятся в заключительном туре отборочного турнира Евро-2024. «Красная фурия» уже гарантировала место в Германии, «крестоносцы» пролетели мимо. Игра пройдет в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» и начнется в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр — румын Мирча Григориу. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 22.35 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение испанцам: коэффициент на их победу — 1.08, что составляет приблизительно 91% вероятности. Триумф Грузии предложен с котировкой 35.0 (2%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Ничья идет за 10.75 (7%).

К предстоящему матчу обе команды подошли без турнирной мотивации, но в первом круге испанцы разбомбили соперника (7:1). Рынок на непоражение гостей дан за 8.25.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка показывают однозначное преимущество подопечных Луиса де ла Фуэнте:

• 2:0 и 3:0 — за 4.78;

• 4:0 — за 6.30.

Тотал больше 3.5 мяча можно взять за 2.16, ТМ 3.5 — за 1.68.

Рынок на обмен голами оценен в 3.41, обратный рынок идет за более реалистичные 1.32.

Комбинированный вариант «обе забьют — нет» и тотал больше 2.5 доступен за 2.09.

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