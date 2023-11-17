17 ноября Италия примет сборную Северной Македонии на Олимпийском стадионе в Риме. Встреча девятого тура квалификации чемпионата Европы-2024 стартует в 22.45 по московскому времени. Главный судья — Феликс Цвайер из Германии. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 22.35 мск.

В букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что три очка достанутся сборной Италии: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.14, что составляет примерно 82% вероятности. Успех коллектива Благоя Милевски оценен котировкой 20.00 (5%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 8.00 (13%).

Выигрыш «скуадры адзурры» с форой (-2) ждет вас за 1.77. Обратный рынок на гостей имеется за 2.02.

В первом круге команды поделили очки в Скопье (1:1). Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.34.

Специалисты не верят, что соперники обменяются точными выстрелами: эта опция представлена за 2.70. На «обе забьют — нет» дали 1.47.

Самым вероятным автором взятия ворот аналитики назвали Доменико Берарди. Результативный удар вингера «Сассуоло» можно взять за 1.90.

Индивидуальный тотал итальянцев больше 2.5 мяча оценили в 1.78.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают на «сухую» викторию парней Лучано Спаллетти:

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