В 14-м туре ла лиги «Реал» встретится с одной из слабейших команд чемпионата — «Кадисом». 26 ноября игра пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилья» и начнется в 20.30 по московскому времени, главный арбитр — Гильермо Куадра Фернандес. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей серьезными фаворитами: коэффициент на победу «бланкос» — 1.52, что составляет приблизительно 65% вероятности. Выигрыш хозяев можно взять за 5.93 (15%) — это наименее реальный исход встречи. Ничья идет за 4.55 (20%).

«Реал» страдает от большого количества травм. Возможно, это поможет желто-синим в предстоящем матче. Котировка на то, что «Кадис» не проиграет, — 2.60.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают превосходство мадридцев:

• их победа 2:0 — 7.46;

• 1:0 — за 7.75;

• 2:1 и 1:1 — за 8.25.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.14.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.85, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.97.

Прогноз и ставка на матч «Кадис» — «Реал»

Мадридцы кажутся намного сильнее, но череда травм выкосила целую группу игроков основного состава: выбыли вратари Кепа и Тибо Куртуа, к уже давно недоступному защитнику Эдеру Милитао прибавились Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор и Родриго. Учитывая, что через три дня после «Кадиса» «Реалу» предстоит игра Лиги чемпионов против «Наполи», Карло Анчелотти может приберечь здоровых звезд в поединке с аутсайдером ла лиги. В таких обстоятельствах желто-синие вполне могут забить: тем более что выступают дома и отличились в четырех из семи матчей против «бланкос».

Рекомендуемая ставка: «Кадис» забьет за 1.60.

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