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Сегодня, 10:15

Канада — Финляндия: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 25 мая 2023 года

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Канада — Финляндия 25 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Вилле Покка (сборная Финляндии).
Фото Global Look Press
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25 мая на чемпионате мира по хоккею в Финляндии пройдет стадия четвертьфиналов. В одном из них хозяева турнира сойдутся с Канадой. Игра пройдет на льду «Нокиа Арены» и начнется в 20.20 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир начнется в 20.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев турнира больше шансов пройти в следующий раунд: поставить на триумф суоми в основное время можно с коэффициентом 2.24, что составляет около 43% вероятности. Выигрыш североамериканцев предложен с котировкой 2.80 (34%), ничья идет за 3.90 (23%).

Считаете, что команды не выявят победителя за три периода? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3900 рублей.

Также доступны ставки на успех любой из сборных с учетом овертайма и серии буллитов. Виктория финнов оценена в 1.75, «Кленовых листьев» — в 2.07.

Аналитики не уверены, что соперники сыграют открыто: тотал больше 5.5 гола предложен за 2.34, ТМ 5.5 — за 1.56.

При этом поставить на то, что оба коллектива отличатся как минимум по два раза, можно с привлекательным коэффициентом 1.81, обратный рынок идет за 1.94.

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Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею Канада — Финляндия

Команды сходились в финалах трех последних чемпионатов мира. Европейцы были сильнее дважды — в 2019-м (3:1) и в 2022-м (4:3 в овертайме). Между этими триумфами свое золото добыли североамериканцы — в 2021-м, но только в дополнительное время (3:2). На текущем турнире финны выглядят солиднее: заняли второе место в группе, уступив только шведам в серии буллитов (1:2) и американцам (1:4), которые победили во всех встречах. Также суоми — третьи по результативности: за семь игр настреляли 28 шайб и выдали два разгрома (по 7:1).

Канада же влетела Швейцарии (2:3), занявшей предпоследнее место в группе Норвегии (2:3, но в экстра-тайме), а Словакию одолела только в серии послематчевых бросков (2:1). Статистика противостояния тоже говорит о преимуществе финнов — они обыграли «Кленовые листья» в семи из восьми последних поединков. Вдобавок домашние трибуны наверняка добавят Финляндии сил.

Рекомендуемая ставка: победа Финляндии за 1.75.

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