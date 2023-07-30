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«Краснодар» — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 30 июля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Сочи» 30 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Владимир Ивич («Краснодар»).
Фото Global Look Press
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30 июля во втором туре РПЛ состоится южное дерби «Краснодар» схлестнется с «Сочи». Главный судья поединка Владимир Москалев даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар» можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» с 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Сочи

В букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев больше шансов на три очка: взять триумф «быков» можно с коэффициентом 1.71, что составляет примерно 55% вероятности. Победу гостей предложили с котировкой 4.86 (20%). Ничья доступна за 4.06 (25%).

В последний раз «Сочи» обыграл черно-зеленых как раз на стадионе «Краснодар», но случилось это давно в мае 2021 года (3:1). Верите, что «барсы» прервут неудачную серию? Ставка в 1000 рублей на коллектив Дмитрия Хохлова в случае удачного исхода принесет 4860 рублей.

Виктория парней Владимира Ивича с форой (-1) идет за 2.21. Если предполагаете, что сочинцы навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.70.

В середине июля соперники провели товарищеский матч, в котором дважды обменялись меткими выстрелами (2:2). «Обе забьют» дали за 1.74, обратный вариант — за 2.08.

Лишь одна из прошлых пяти очных встреч «Краснодара» и «Сочи» в РПЛ не пробила «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.14.

В первом туре черно-зеленые на выезде прихлопнули «Динамо» (3:1). Индивидуальный тотал «быков» выше двух точных ударов представлен за 2.36.

Три из четырех наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на успех краснодарцев:

  • 1:1 — за 7.00;
  • 1:0 и 2:1 — за 7.75;
  • 2:0 — за 8.00.
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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Сочи»

По итогам первого тура РПЛ «быки» заскочили на первое место — победили «Динамо» (3:1) и показали лучшую разницу забитых и пропущенных среди других клубов. Но в Кубке России против «Спартака» случилась осечка — Эдуард Сперцян получил прямую красную карточку за грубый фол на Антоне Зиньковском, а в меньшинстве черно-зеленые выжали только один гол. Итог — домашнее поражение (1:2). «Сочи» оба поединка на старте сезона выиграл с перевесом в два мяча: в чемпионате у «Балтики» (2:0), а в Кубке — у «Факела» (3:1). Плюс «барсы» бодро прошли предсезонку: разгромили «Енисей» (5:2) и «Ленинградец» (4:1), а также устроили перестрелку непосредственно с «Краснодаром» (2:2).

Наверняка парни Дмитрия Хохлова отличатся и в новом эпизоде противостояния, но общая история встреч все же говорит за хозяев: ни одного поражения за два года. На этом отрезке команды провели четыре матча — «быки» ни разу не оформили меньше двух точных выстрелов за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: «Краснодар» не уступит и ТБ 2.5 за 2.10.

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