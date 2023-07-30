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«Факел» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 30 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Локомотив» 30 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Федор Кудряшов («Факел»).
Фото Официальная страцица ФК «Факел» ВКонтакте., Соцсети
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30 июля «Факел» примет «Локомотив» на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Поединок второго тура РПЛ стартует в 17.30 по московскому времени, а обслужит встречу судейская бригада Василия Казарцева. Прямая трансляция состоится на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начиная с 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 17:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение железнодорожникам: взять победу москвичей можно с коэффициентом 2.50, вероятность такого итога — примерно 37%. Ничья доступна за 3.45 (29%), триумф хозяев — за 2.90 (34%).

Считаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на раздел очков в случае удачного исхода принесет 3450 рублей.

В последней игре, которая прошла на «РЖД Арене», москвичи сохранили ворота в неприкосновенности (1:0). На новый «сухарь» красно-зеленых против парней Вадима Евсеева предложили котировку 3.30.

В июле прошлого года соперники сталкивались в товарищеском поединке — «Локомотив» праздновал успех, но отличились оба клуба (4:2). Обмен результативными ударами оценен за 1.69, обратный вариант — за 2.15.

Все матчи с участием воронежцев и железнодорожников на старте сезона пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча в очной разборке идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.94.

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В первом туре РПЛ коллектив Михаила Галактионова дважды огорчил «Рубин» (2:2), в Кубке России столько же получил «Урал» (2:1). Индивидуальный тотал красно-зеленых больше 1.5 меткого выстрела дали за 2.28.

Викторию «Факела» с форой (0) можно сыграть за 2.07. Если верите в «Локо», но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.80.

Наиболее вероятный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким счетом представлен за 5.80.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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