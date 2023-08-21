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«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 21 августа 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 21 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Арсенала» после победы в Суперкубке Англии.
Фото Global Look Press
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«Арсенал» во втором туре АПЛ отправится на выезд к «Кристал Пэлас». Игра состоится 21 августа на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра Дэвида Кута прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
21 авг, 22:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Арсенал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «канонирам»: поставить на их триумф можно с коэффициентом 1.63, что составляет примерно 61% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 5.55 (17%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Раздел очков предложен за 4.17 (22%).

Думаете, что соперники не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха принесет 4170 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка намекают на превосходство гостей:

• 1:0 в пользу «Арсенала» — за 6.78;

• 2:0 — за 7.39;

• 1:1 — за 7.50.

Аналитики сомневаются, что игра получится яркой: тотал больше 2.5 гола идет за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.94. В прошлом сезоне команды пробили «верх» по забитым мячам лишь в одной из двух встреч в чемпионате.

Вероятность увидеть обмен результативными действиями оценена в 1.96, обратный рынок доступен за 1.85.

Рафаэл Леау (&laquo;Милан&raquo;). «Болонья» — «Милан»: прогноз на матч серии А 21 августа 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

Парни Микеля Артеты вступили в новый сезон в качестве одного из главных фаворитов на победу в чемпионате и в первом туре спокойно разобрались с «Ноттингемом» (2:1). «Канониры» имели огромное игровое преимущество, а пропустили уже в самом конце. При этом из-за разрыва крестообразных связок лондонцы потеряли только купленного защитника Юрриена Тимбера, до сих пор не восстановился и главный нападающий коллектива Габриэль Жезус.

Нездоров также лидер «стекольщиков» Майкл Олисе. Но в первом туре команда Роя Ходжсона справилась и без него: также с минимальным преимуществом одолела «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Исторически «Кристал Пэлас» — не самый удобный оппонент для «Арсенала»: в последних 10 поединках во всех турнирах «канониры» обыграли «орлов» всего три раза. Предстоящий матч тоже наверняка получится упорным: подопечные Артеты еще не разогнались на максимум.

Рекомендуемая ставка: Ф1(1) за 1.81.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 1 : 3
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 4 : 0
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«Болонья» — «Милан»: прогноз на матч серии А 21 августа 2023 года