«Арсенал» во втором туре АПЛ отправится на выезд к «Кристал Пэлас». Игра состоится 21 августа на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра Дэвида Кута прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «канонирам»: поставить на их триумф можно с коэффициентом 1.63, что составляет примерно 61% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 5.55 (17%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Раздел очков предложен за 4.17 (22%).

Думаете, что соперники не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха принесет 4170 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка намекают на превосходство гостей:

• 1:0 в пользу «Арсенала» — за 6.78;

• 2:0 — за 7.39;

• 1:1 — за 7.50.

Аналитики сомневаются, что игра получится яркой: тотал больше 2.5 гола идет за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.94. В прошлом сезоне команды пробили «верх» по забитым мячам лишь в одной из двух встреч в чемпионате.

Вероятность увидеть обмен результативными действиями оценена в 1.96, обратный рынок доступен за 1.85.

Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

Парни Микеля Артеты вступили в новый сезон в качестве одного из главных фаворитов на победу в чемпионате и в первом туре спокойно разобрались с «Ноттингемом» (2:1). «Канониры» имели огромное игровое преимущество, а пропустили уже в самом конце. При этом из-за разрыва крестообразных связок лондонцы потеряли только купленного защитника Юрриена Тимбера, до сих пор не восстановился и главный нападающий коллектива Габриэль Жезус.

Нездоров также лидер «стекольщиков» Майкл Олисе. Но в первом туре команда Роя Ходжсона справилась и без него: также с минимальным преимуществом одолела «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Исторически «Кристал Пэлас» — не самый удобный оппонент для «Арсенала»: в последних 10 поединках во всех турнирах «канониры» обыграли «орлов» всего три раза. Предстоящий матч тоже наверняка получится упорным: подопечные Артеты еще не разогнались на максимум.

Рекомендуемая ставка: Ф1(1) за 1.81.

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