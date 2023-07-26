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«Крылья Советов» — «Балтика»: где смотреть матч Кубка России 26 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Балтика» 26 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Балтика».
Фото Телеграм-канал ФК «Балтика»., Telegram
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26 июля «Крылья Советов» примут «Балтику» на «Самара Арене». Игру волжан и калининградцев в первом туре группового этапа Кубка России обслужит бригада судьи Романа Сафьяна. Встреча стартует в 18.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru начиная с 18.25 мск.

Кубок России. Группа C
26 июл, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Балтика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять победу самарцев можно с коэффициентом 1.95, вероятность такого итога — примерно 47%. Ничья доступна за 3.52 (28%), триумф гостей — за 4.02 (23%).

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В сезоне-2020/21 команды пересекались в первой лиге — в обеих играх «Крылья Советов» сохранили ворота в неприкосновенности (0:0 дома и 1:0 в Калининграде). На новый сухарь зелено-бело-синих против парней Сергея Игнашевича предложили котировку 2.50.

В XXI веке волжане сталкивались с сине-белыми шесть раз — в каждом поединке забивал только один из клубов. Обмен результативными выстрелами оценен в 1.87, обратный рынок — в 1.92.

Лишь один из шести последних матчей оппонентов пробил «верх» по голам (3:0 на «Металлурге» в пользу «Крыльев» в 2017-м). Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.80.

Сергей Игнашевич, главный тренер &laquo;Балтики&raquo;. «Крылья Советов» — «Балтика»: Гарре подрежет амбиции Игнашевича

В первом туре РПЛ самарцы на выезде прихлопнули крепкий «Ахмат» (2:1). Индивидуальный тотал коллектива Игоря Осинькина больше 1.5 меткого выстрела дали за 2.05.

Пять наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.20;

  • успех «Крыльев» 1:0 — за 7.20;

  • 2:0 и 2:1 — за 8.00;

  • 0:0 — за те же 8.00;

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Прогнозы на спорт
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
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