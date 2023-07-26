26 июля в Кубке России состоится очередная порция матчей. В одном из них «Факел» сразится с «Сочи». Встреча пройдет в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru с 18.30 мск. Сергей Чебан — главный арбитр.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд абсолютно равные шансы на успех. Взять П1 или П2 в основное время можно за коэффициент 2.75, что примерно 36% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.15 (28%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 2750 рублей.

На три и больше гола в матче коэффициент — 2.14, на ТМ 2.5 — 1.72.

Победу хозяев хотя бы в одном тайме можно взять за 1.84, «Сочи» — за 1.89.

«Факел» победил и не пропустил в пяти из шести предыдущих домашних игр. На то, что «Сочи» не забьет, можно поставить за 3.10. На «обе забьют — нет» — за 1.95. А вот обмен голами предложен за 1.84.

Считаете, что в матче обязательно случится гол ногой? Коэффициент всего 1.15, но вероятность этого исхода крайне высока.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 5.40.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки