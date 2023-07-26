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Сегодня, 13:15

«Факел» — «Сочи»: где смотреть матч Кубка России 26 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Факел» — «Сочи» 26 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Игроки «Сочи» празднуют гол в ворота «Балтики».
Фото Официальный сайт ФК «Сочи»
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26 июля в Кубке России состоится очередная порция матчей. В одном из них «Факел» сразится с «Сочи». Встреча пройдет в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru с 18.30 мск. Сергей Чебан — главный арбитр.

Кубок России. Группа A
26 июл, 18:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Сочи

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд абсолютно равные шансы на успех. Взять П1 или П2 в основное время можно за коэффициент 2.75, что примерно 36% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.15 (28%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 2750 рублей.

На три и больше гола в матче коэффициент — 2.14, на ТМ 2.5 — 1.72.

Победу хозяев хотя бы в одном тайме можно взять за 1.84, «Сочи» — за 1.89.

«Факел» победил и не пропустил в пяти из шести предыдущих домашних игр. На то, что «Сочи» не забьет, можно поставить за 3.10. На «обе забьют — нет» — за 1.95. А вот обмен голами предложен за 1.84.

Считаете, что в матче обязательно случится гол ногой? Коэффициент всего 1.15, но вероятность этого исхода крайне высока.

ФК &laquo;Крылья Советов&raquo;. «Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз на матч Кубка России 26 июля 2023 года

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 5.40.

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ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
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«Факел» — «Сочи»: прогноз на матч Кубка России 26 июля 2023 года