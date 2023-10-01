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Сегодня, 12:15

«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 1 октября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» 1 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Игроки «Спартака» празднуют гол в ворота «Динамо».
Фото ФК «Спартак»
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В первый день октября в Самаре «Крылья Советов» сыграют со «Спартаком». Встреча десятого тура пройдет на «Самара Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Трансляция с 16.25 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер». Главным арбитром назначен Рафаэль Шафеев.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак

У команд примерно равные шансы на победу, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Успех «Спартака» можно взять за 2.54, триумф «Крыльев Советов» — за 2.69. Вероятность исходов — 39% и 37% соответственно. Ничья идет за 3.69 (24%).

На то, что хозяева не проиграют, коэффициент — 1.54. Также можете подстраховать самарцев с форой (0). Котировка на это — 1.99.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.09.

В четырех последних матчах с участием «Спартака» не случилось обмена голами. Условие «обе забьют — нет» оценено в 2.34.

Кстати, москвичи не пропустили в трех предыдущих встречах во всех турнирах. Если «Крылья» не забьют в предстоящей игре, сыграет коэффициент 3.75.

Арсен Захарян. Захарян не играет за «Реал Сосьедад» из-за болезни. С ним баскам было бы проще против дерзкого «Зальцбурга»

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Спартак»

За последние полтора года «Крылья» и «Спартак» встречались пять раз и в трех случаях забили не менее трех мячей. Также «верх» по голам прошел в семи предыдущих играх во всех турнирах с участием самарцев. Высока вероятность, что в предстоящем матче ТБ 2.5 сыграет снова.

Добавляет шансов данному исходу тот факт, что команда Игоря Осинькина удивительно хороша в атаке на старте сезона — в девяти играх забила 21 мяч (в среднем 2.33 за 90 минут — больше всех в РПЛ). А пропускают хозяева на одном уровне со «Спартаком» — у соперников в пассиве по 12 голов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 и «обе забьют» за 1.81.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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