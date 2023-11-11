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«Крылья Советов» — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 11 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Урал» 11 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
«Урал».
Фото Официальный телеграм-канал ФК «Урал»
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11 ноября в 15-м туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с «Уралом». Встреча состоится в Самаре на одноименной арене и начнется в 14.00 по московскому времени со свистком арбитра Артема Любимова. В прямом эфире понаблюдать за командами можно будет на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Урал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Крыльям Советов». На их победу можно поставить за коэффициент 2.23, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.46 (29%), успех «Урала» — за 3.31 (30%).

Вариант, при котором гости не проиграют, предложен за 1.71.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.80.

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). Абаскаль все ближе к увольнению. Карпин может приблизить уход испанца

Обмен голами оценен в 1.83. Если отличится только одна команда или забитых мячей вообще не будет, сыграет котировка 1.96.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.00.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
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