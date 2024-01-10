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«Лацио» — «Рома»: где смотреть матч Кубка Италии 10 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Италии «Лацио» — «Рома» 10 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Лацио» — «Рома».
Фото Global Look Press
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10 января «Лацио» и «Рома» сойдутся в четвертьфинале Кубка Италии. Встреча на Олимпийском стадионе начнется в 20.00 по московскому времени со свистком судьи Даниэле Орсато. В прямом эфире римское дерби покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Италия. Кубок. 1/4 финала
10 янв, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Рома

Аналитики букмекеров склоняются к победе желто-красных: на «Рому» предложили котировку 2.60, что составляет приблизительно 35% вероятности. Ничья доступна за 2.88 (33%), триумф «орлов» — за 3.08 (32%).

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 1.97, Ф2(0) — за 1.84.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.52, ТМ 2.5 — за 1.53. «Обе забьют» дали за 2.10, обратный рынок — за 1.73.

Алексей Миранчук и&nbsp;Шарль Де&nbsp;Кетеларе (&laquo;Аталанта&raquo;). Миранчук сделал за месяц 2+4 и заслужил доверие Гасперини. Затащит ли он «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии?

«Волки» не поразили ворота «Лацио» в трех поединках подряд. На то, что парни Жозе Моуринью снова не огорчат бьянкочелести, представлен коэффициент 2.81.

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Ромелу Лукаку. Гол в исполнении бельгийца идет за 2.90.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 и 0:0 — за 5.45 и 5.54 соответственно;

  • 1:0 в пользу «Ромы» — за 6.80.
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ФК Лацио
ФК Рома
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«Лацио» — «Рома»: прогноз на матч Кубка Италии 10 января 2024 года