10 января «Лацио» и «Рома» сойдутся в четвертьфинале Кубка Италии. Встреча на Олимпийском стадионе начнется в 20.00 по московскому времени со свистком судьи Даниэле Орсато. В прямом эфире римское дерби покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекеров склоняются к победе желто-красных: на «Рому» предложили котировку 2.60, что составляет приблизительно 35% вероятности. Ничья доступна за 2.88 (33%), триумф «орлов» — за 3.08 (32%).

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 1.97, Ф2(0) — за 1.84.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.52, ТМ 2.5 — за 1.53. «Обе забьют» дали за 2.10, обратный рынок — за 1.73.

«Волки» не поразили ворота «Лацио» в трех поединках подряд. На то, что парни Жозе Моуринью снова не огорчат бьянкочелести, представлен коэффициент 2.81.

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Ромелу Лукаку. Гол в исполнении бельгийца идет за 2.90.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом: