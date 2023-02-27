Прогноз на матч серии А «Лацио» — «Сампдория» 27 февраля 2023 года

«Лацио» в матче 24-го тура серии А встретится с одной из худших команд чемпионата — «Сампдорией». Игра пройдет 27 февраля в Риме на стадионе «Олимпико», начало — в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Андреа Коломбо. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Эксперты считают хозяев огромными фаворитами: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.43, это около 69% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 8.30 (11%). Ничья идет за 4.60 (20%).

Ставка в 1000 рублей на успех фаворита при благоприятном исходе принесет 1430 рублей.

Команды встречались в третьем туре чемпионата и сыграли вничью 1:1, но генуэзцы отыгрались уже в компенсированное время. До этого римляне трижды подряд обыграли «Сампдорию». Поставить на то, что гости в предстоящем матче не уступят, можно за 3.00.

Три наиболее ожидаемых результата встречи отражают солидное преимущество хозяев:

• победа «Лацио» 1:0 идет за 5.70;

• успех 2:0 — за 5.90;

• ничья 1:1 — за 8.00.

Букмекеры сомневаются в том, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.90.

Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 2.20, обратный рынок идет за 1.67.

Прогноз и ставка на матч серии А «Лацио» — «Сампдория» 27 февраля 2023 года

«Сампдория» находится в ужасной форме: команда одержала лишь две победы за 23 матча чемпионата и проиграла 16 раз. «Лацио» выглядит намного увереннее: римляне борются за Лигу чемпионов и отстают от топ-4 всего на два очка. Коллектив Маурицио Сарри неплохо действует в атаке: в серии А забивает в среднем 1.7 гола за матч. «Моряки» же немало пропускают: в среднем 1.65 гола за игру.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.64.