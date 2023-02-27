27 февраля «Урал» и «Ростов» сойдутся в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России. Игра пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.30 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов. В первом матче соперники не выявили сильнейшего — 1:1.

Букмекеры считают «Урал» фаворитом встречи. На победу хозяев поля в основное время можно поставить с коэффициентом 2.18, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (26%), успех «Ростова» за чуть меньшие 3.40 (28%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3400 рублей.

Считаете, что «Ростов» как минимум не уступит по итогам 90 минут? Вариант Х2 идет за вкусные 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.84. В пяти из семи последних очных матчей соперники сыграли «низ» по голам.

Зато обмен результативными атаками у команд происходит с завидной регулярностью — это случилось в четырех предыдущих встречах. Вариант «обе забьют» доступен за 1.85, «обе забьют — нет» — за 1.95.

Пенальти по ходу основного времени оценен в 2.55, удаление — в 3.60.

В четырех из пяти последних игр «Урал» выигрывал хотя бы один тайм, поэтому есть смысл присмотреться к ставке на победу хозяев в одной из двух 45-минуток за 1.59.

Екатеринбуржцы — фавориты противостояния после ничьей в первом матче. На проход команды Виктора Гончаренко в полуфинал котировка — 1.65. На успех коллектива Валерия Карпина — 2.32.