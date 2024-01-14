14 января в 18-м туре чемпионата Франции лидер таблицы «ПСЖ» приедет в гости к «Лансу», который в прошлом сезоне занял второе место. Поединок состоится на стадионе «Болларт-Делелис». Стартовый свисток судьи Жерома Брисара прозвучит в 22.45 по московскому времени. В России легально не показывают лигу 1.

По мнению аналитиков, у гостей больше шансов на три очка: поставить на успех «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.90, это около 48% вероятности. Победу кроваво-золотых предложили с котировкой 3.75 (27%). Ничья доступна за 3.95 (25%).

«Ланс» не уступил красно-синим дома в трех сезонах подряд. Очередное непоражение хозяев идет за 1.95.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.22. Вариант «обе забьют» оценен за 1.60, обратный рынок — за 2.29.

Килиан Мбаппе — лучший бомбардир лиги 1 с 18 голами. Точный выстрел француза в ворота артезианцев можно взять за 1.74.

Прогноз и ставка на матч «Ланс» — «ПСЖ»

Парни Лучо Энрике мощно начали январь: в Суперкубке Франции прихлопнули «Тулузу», а в Кубке — «Ревель» (9:0). Беспроигрышная серия парижан составляет уже 10 встреч во всех турнирах. Кроваво-золотые, наоборот, не победили дважды подряд: в лиге 1 уступили «Ницце» (0:2) и вылетели из Кубка Франции от «Монако» (2:2, 5:6 пен). В первом круге красно-синие спокойно разобрались с «Лансом» на «Парк де Пренс» (3:1). Стоит ожидать, что новый раунд противостояния соперников тоже получится результативным.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 2.00 (если соперники оформят ровно три гола на двоих, случится возврат).