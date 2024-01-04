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Сегодня, 16:15

«Лас-Пальмас» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 4 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Лас-Пальмас» — «Барселона» 4 января 2024 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото Global Look Press
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4 января «Барселона» навестит «Лас-Пальмас» в 19-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет на стадионе «Гран-Канария» и стартует в 23.30 по московскому времени. Главный судья — Пабло Фуэртес. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
04 янв, 23:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
Барселона

Аналитики букмекеров отдали предпочтение «Барсе». Победу гостей предложили за 1.53, это соответствует примерно 61% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 4.53 (22%), успех желтых — за 5.91 (17%).

«Обе забьют» оценили в 1.75, коэффициент на обратный вариант — 2.07. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.29.

Триумф каталонцев с форой (-1) можно сыграть за 1.82. Рынок Ф1 (+1) ждет вас за 1.98.

В последний раз Роберт Левандовски отметился взятием ворот 10 декабря. Несмотря на это, специалисты считают поляка самым вероятным автором точного удара и дали на это событие котировку 1.82.

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В предыдущем туре блауграна получила две пробоины от замыкающей таблицу ла лиги «Альмерии» (3:2). Индивидуальный тотал «Лас-Пальмаса» больше одного гола представлен за 2.32.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Барсы». Такой счет идет за 6.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Лас-Пальмас
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