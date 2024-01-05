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Сегодня, 12:15

«Тоттенхэм» — «Бернли»: прогноз на матч Кубка Англии 5 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Бернли» 5 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Джованни Ло Чельсо.
Фото Getty Images
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5 января «Тоттенхэм» и «Бернли» сыграют в третьем раунде Кубка Англии. Поединок на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» начнется по свистку арбитра Сэмуэля Баррота в 23.00 по московскому времени. Легально этот турнир в России не показывают.

Англия. Кубок. 1/32 финала
05 янв, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Бернли

Аналитики видят фаворитами «шпор»: на победу хозяев предложена котировка 1.51 — это примерно 64% вероятности. Успех гостей идет за 5.76 (16%), а ничья — за 4.67 (20%).

«Бернли» не уступил в трех из 10 прошлых встреч с «Тоттенхэмом». На то, что бордовые в этот раз не проиграют, можно поставить за 2.57.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.68, ТМ 2.5 оценен в 2.15. На голы, забитые обеими командами, дан коэффициент 1.70. Обратный рынок доступен за 2.10.

Самый вероятный счет по итогам 90 минут — 2:0 в пользу «шпор». На него предложена котировка 7.15.

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Бернли»

У «шпор» четыре победы в пяти поединках — команда Энджа Постекоглу вернулась в борьбу за место в топ-4 АПЛ. При этом «Тоттенхэм» много забивает (42) — больше голов только у «Ман Сити» (45) и «Ливерпуля» с «Астон Виллой» (по 43). Но и пропускают лондонцы чаще всех в первой пятерке (29). В результате ставки на ТБ 2.5 и обмен голами в матчах «Тоттенхэма» прошли девять раз из 10.

«Бернли» — глухой аутсайдер АПЛ (19-е место) с 15 поражениями в 20 встречах. Команда Венсана Компани — одна из худших в лиге по забитым (20) и пропущенным (41) мячам. Разница голов ужаснее только у «Шеффилда» (-34). В первом туре чемпионата «шпоры» разгромили бордовых со счетом 5:2. Кроме того, лондонцы были сильнее в пяти из шести последних очных поединков.

Рекомендуемая ставка: победа «Тоттенхэма» и ТБ 2.5 за 1.96.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бернли
ФК Тоттенхэм Хотспур
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