7 апреля «Наполи» в 29-м туре чемпионата Италии сыграет с «Лечче». Встреча состоится на арене «Виа дель Маре» и начнется в 20.00 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Джанлука Манганьелло. Посмотреть игру в прямом эфире можно с 19.55 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».

Букмекерская компания Olimpbet считает «Наполи» фаворитом встречи. Победа лидера чемпионата Италии над 16-й командой турнира доступна с коэффициентом 1.70, вероятность этого исхода — около 58%. Успех «Лечче» предложен за 5.59 (16%), ничья — за 3.74 (26%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного выигрыша принесет выплату в 5590 рублей, а чистая прибыль составит 4590 рублей.

«Лечче» не проиграл «Наполи» два последних матча. Вариант 1Х предложен за 2.24.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.19, ТМ 2.5 — за 1.73. В двух из трех предыдущих очных игр соперники забили аж пять мячей на двоих.

Оформят ли неаполитанцы хотя бы два гола? ИТБ2 (1.5) идет за 1.95, ИТМ2 (1.5) — за 1.88.

Если вы убеждены, что именно гости откроют счет в матче, возьмите это условие за 1.59. На «Лечче» можно поставить за 3.05, на отсутствие голов — за 6.69.

Соперники обменялись голами в пяти из шести предыдущих встреч. На то, что команды снова поразят ворота друг друга, коэффициент — 2.13.

Эксперты считают, что игра завершится со счетом 1:0 в пользу неаполитанцев. Котировка на это — 5.84.