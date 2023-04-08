8 апреля в Москве в рамках 22-го тура РПЛ состоится столичное дерби — «Спартак» примет «Динамо». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.15 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов.

Букмекерская компания Olimpbet считает «Спартак» фаворитом матча. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.90, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.82 (26%), успех «Динамо» — за еще большие 4.07 (22%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 4070 рублей, а чистая прибыль составит 3070 рублей.

Верите, что «Динамо» продлит безвыигрышную серию «Спартака» до пяти матчей? Вариант Х2 идет за 1.95.

Дерби между красно-белыми и бело-голубыми в последнее время не брызжет результативностью: «верх» прошел только в трех из семи предыдущих встреч. ТМ 2.5 оценен в 2.13, ТБ 2.5 — в 1.75.

Без Квинси «Спартаку» будет непросто в атаке, но Соболев и Шамар при поддержке Бальде вполне могут покуражиться. ИТБ1 (1.5) доступен за 1.82, ИТМ1 (1.5) — за 2.00.

«Динамо» в последних двух матчах провалилось в атаке — ноль голов в ворота «Сочи» и «Акрона». На то, что гости не забьют в предстоящей игре, котировка — 2.85.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

Обе команды пребывают в кризисе: «Спартак» не побеждает уже четыре матча, «Динамо» проиграло дважды подряд. Неудачи привели к тому, что красно-белые вылетели из верхней половины сетки Кубка России, а бело-голубые уступили по пенальти «Акрону» и совсем покинули турнир.

На спартаковцах отразилась потеря лидеров: Квинси получил травму в игре с «Ахматом» и не сыграл с «Уралом» в Кубке, Соболев и Шамар в этом турнире надолго дисквалифицированы, а еще отсутствует Джикия. И последнего, кажется, не хватает больше всего. Хотя красно-белые и с лидером обороны слишком часто вынимали мяч из сетки, но без него стало еще хуже. «Спартак» сыграл на ноль только один из семи крайних матчей: пропустил пять мячей в трех играх с «Уралом» и по два от «Оренбурга», «Локомотива» и «Факела».

«Динамо» же не блещет в атаке — в 2023-м команда Йокановича еще ни разу не забила больше одного мяча за игру, а в предыдущих двух не поразила ворота «Сочи» и «Акрона». Но нельзя сказать, что бело-голубые были безыдейны — местами им сильно не хватало заключительного удара.

Учитывая, как неряшливо в защите играет «Спартак», «Динамо» наверняка прервет серию без голов. Тем более Смолов и компания будут сильно раззадорены вылетом из Кубка от команды ФНЛ — отсиживаться на своей половине будет просто неприлично. А учитывая, что парни Абаскаля в последнее время пропускают дуплетом, и для второго гола шансы у гостей появятся.

Рекомендуемая ставка: «Динамо» забьет больше одного мяча за 1.91 (в случае если гости забьют ровно один мяч, случится возврат).