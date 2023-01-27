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«Лейпциг» — «Штутгарт»: где смотреть матч бундеслиги 27 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Лейпциг» — «Штутгарт» 27 января 2023 года
Евгений Коростелев
Тимо Вернер.
Фото Global Look Press
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27 января в стартовом матче 18-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» примет дома «Штутгарт». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Старт трансляции в 22.25 мск. Рассудит команды арбитр Феликс Цвайер.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
27 янв, 22:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Штутгарт

«Лейпциг» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить за 1.36, что приблизительно 73% вероятности исхода. Ничья идет за 5.20 (19%), успех «Штутгарта» — за 9.20 (8%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет 9200 рублей, а чистая прибыль составит 8200 рублей.

На то, что «швабы» не проиграют, котировка — 3.30.

Можете подстраховать аутсайдера с помощью форы: Ф2(+1.5) доступна за 2.00, Ф1(-1.5) — за 1.86.

Эксперты предполагают, что матч получится результативным, а команды забьют минимум три мяча: ТБ 2.5 оценен в 1.53, ТМ 2.5 — в 2.60.

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Будет ли пенальти? Да — 2.80, нет — 1.40.

Три наиболее вероятных точных счета — следующие:

  • 2:0 в пользу «Лейпцига» — 6.80;

  • 3:0 — 8.20;

  • 1:0 — 8.30.

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ФК Лейпциг
ФК Штутгарт
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«Локомотив» — СКА: где смотреть матч КХЛ 27 января 2023 года онлайн в прямом эфире