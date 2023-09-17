17 сентября в пятом туре чемпионата Франции «Гавр» Далера Кузяева погостит у «Лиона». Встреча пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Бенуа Бастьен.

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что победителем из этого матча выйдет «Лион». Его триумф можно взять за 1.65, вероятность этого исхода — приблизительно 60%. Ничья оценена в 4.30 (22%), успех «Гавра» — в 5.00 (18%).

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Вариант «Гавр» не проиграет» предложен за 2.31. Новичок лиги 1 проиграл всего раз в четырех играх на старте сезона.

Во всех матчах с участием темно-синих был зафиксирован «верх» по голам, поэтому стоит присмотреться к ТБ 2.5 за 1.66. ТМ 2.5 при этом идет за 2.23.

«Гавру» в выездной встрече наверняка много времени придется провести в обороне, поэтому стоит ждать фолов от Кузяева и его партнеров. Их победа по данному показателю предложена за 2.12.

Прогноз и ставка на матч «Лион» — «Гавр»

«Гавр» для новичка лиги 1 стартовал очень неплохо — набрал пять очков в четырех турах и держится в середине таблицы (11-й). «Лион» же разочаровывает — после трех поражений и одной ничьей команда замыкает таблицу, поэтому Лоран Блан был отправлен в отставку. Вероятно, этот шаг руководства по традиции подарит футболистам глоток воздуха.

Для Кузяева и компании матч на «Олимпике» станет самым тяжелым на фоне предыдущих, потому что «Лион» пока не расстался со статусом французского топ-клуба, а еще он очень озлоблен. Дома команда рванет из кожи, но победит одного из андердогов. Даже без Ловрена, у которого мышечная травма.

При этом соперники наверняка сыграют результативно: все матчи «Гавра» в этом сезоне были «верховыми», а «Лион» не пропустил лишь раз.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.26.

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