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«Локомотив» — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 17 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Оренбург» 17 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Дмитрий Баринов («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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17 сентября в восьмом туре РПЛ «Оренбург» приедет в гости к «Локомотиву». Команды сыграют на «РЖД Арене». Начало поединка в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 18.55 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Федоровым.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
17 сент, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Оренбург

Букмекерская компания Winline сулит три очка «Локо». На победу хозяев предложен коэффициент 1.92, что примерно соответствует 51% вероятности. Ничья доступна за 3.95 (24%), успех «горожан» идет за 3.75 (20%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 3950 рублей в случае благоприятного исхода.

Верите, что гости не уступят с разницей больше одного мяча? Фора (+1) на «Оренбург» предложена за 1.51.

«Горожане» не выиграли в пяти поединках против «Локо» подряд. Выбрать завершение неудачной серии можно за 1.92.

Четыре из пяти предыдущих очных встреч команд пробили «верх» по точным ударам. Тотал больше 2.5 гола на грядущий матч идет за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.31.

ФК &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» снова не блещет в атаке, что показали разборки с «Балтикой» и ЦСКА. Что будет против «Рубина»?

Опция «обе забьют» предложена за 1.57, обратный рынок — за 2.36.

«Локомотив» пропустил в 17 из 19 матчей дома. Сыграть на победу или ничью хозяев с условием обмена меткими выстрелами предложено за 1.91.

Наиболее вероятный счет, по версии аналитиков, 1:1. Поставить на этот результат можно за 6.60.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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