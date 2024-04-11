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«Ливерпуль» — «Аталанта»: Миранчук и компания приехали на «Энфилд» не ради экскурсии

Прогноз на матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта» 11 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Алексей Миранчук («Аталанта»).
Фото Getty Images
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11 апреля Алексей Миранчук вместе с партнерами по «Аталанте» приедет в гости к «Ливерпулю» в первой четвертьфинальной игре Лиги Европы. Встреча состоится на стадионе «Энфилд» и стартует в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Халил Мелер из Турции. Телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru начнут прямую трансляцию с 21.45 мск.

Лига Европы. 1/4 финала
11 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Аталанта

По мнению аналитиков из Winline, хозяева — безоговорочные фавориты матча: победу «Ливерпуля» предложили с коэффициентом 1.34, что составляет примерно 71% вероятности. Успех команды Джанпьеро Гасперини идет за 8.40 (12%). Котировка на ничью — 5.80 (17%).

Через неделю соперникам предстоит ответная игра в Бергамо, но вы можете выбрать участника полуфинала уже сейчас: итоговый проход парней Юргена Клоппа оценили в 1.22, «Аталанты» — в 4.50.

Тотал больше трех мячей доступен за 1.66, ТМ 3 — за 2.18. Опция «обе забьют» представлена за 1.71, обратный вариант — за 2.13.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 2:0 в пользу красных. Финиш встречи с таким счетом дали за 7.00.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Аталанта»

История противостояния соперников насчитывает всего две разборки — случились они на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 и закончились сухими победами команды Юргена Клоппа (5:0 в Бергамо и 2:0 на «Энфилде»). На этот раз существуют большие сомнения, что мерсисайдцы сохранят ворота в неприкосновенности: красные не играли на ноль со 2 марта и пропустили в семи матчах подряд. В 1/8 финала «Ливерпуль» разнес «Спарту», но все равно получил по пробоине от пражан в каждой встрече (6:1 и 6:1).

«Аталанта» в 2024-м провела 17 поединков и не отличилась только в двух из них — против лидера серии А «Интера» (0:4) и против «Фиорентины» в первом полуфинале Кубка Италии. В атаке бергамасков блистают Шарль де Кетеларе, Тен Копмейнерс, Адемола Лукман и Джанлука Скамакка. Лидер по результативным действиям в Лиге Европы — Алексей Миранчук с четырьмя ассистами. Легко хозяевам точно не будет.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.85.

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Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
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