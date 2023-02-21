Во вторник, 21 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Команды сыграют на стадионе «Энфилд». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Время начала трансляции — 22.45 мск. Главным арбитром назначен румын Иштван Ковач.

Букмекеры видят фаворитом мерсисайдцев — на победу команды Юргена Клоппа можно поставить за 2.36, это примерно 42% вероятности успеха. Триумф «Реала» оценен котировкой 3.10 (31%), ничейный исход идет за 3.60 (27%).

1000 рублей, поставленная на действующего победителя Лиги чемпионов, в случае победы «Реала» принесет 3600 рублей, или 2600 рублей чистой прибыли.

Аналитики прогнозируют несколько голов в матче. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.70, на ТМ 2.5 — за 2.15.

«Ливерпуль» не проигрывает в пяти матчах на «Энфилде». Победу красных или ничью предложено оформить за 1.40.

«Реал» — самая результативная команда Испании: забил 46 мячей в 22 матчах. У «Ливерпуля» — 38 результативных ударов за 22 игры в АПЛ. Вариант с голами обеих команд доступен за 1.62. Обратный рынок предложен с котировкой 2.30.

В последних пяти встречах «Мадрид» забивал в среднем три гола за матч. Поставить на три и более мяча в исполнении одной из команд можно за 2.75.

На результативные действия обеих команд хотя бы в одном тайме предложено поставить за 2.00.

Три самых вероятных результата, по мнению экспертов:

ничья 1:1 оценена в 6.80;

победа «Ливерпуля» 2:1 — в 8.70;

выигрыш красных 1:0 — в 9.20.

Несмотря на то что в первом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение «Ливерпулю», фаворитом пары является «Реал». Ставка на выход мадридцев в четвертьфинал доступна за 1.83. Проход англичан оценен в 2.05.

Прогноз и ставка на матч 1/8 Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»

«Ливерпуль» проваливает сезон в Англии — вылетел из обоих Кубков, а в 22 матчах АПЛ набрал всего 35 очков и завис на восьмой строчке. После паузы на чемпионат мира красные вообще поплыли: выиграли два матча перед Новым годом, а затем за семь встреч победили лишь однажды.

Но сейчас команда Юргена Клоппа на подъеме: за неделю «Ливерпуль» выиграл мерсисайдское дерби у «Эвертона» (2:0), а затем разобрался с «Ньюкаслом» (2:0). Улучшение результатов можно связать с возвращением в состав ранее травмированных Роберто Фирмино, Диогу Жоты и Вирджила ван Дейка. А еще в составе наконец освоился Коди Гакпо, забивший в обоих победных матчах.

Провал в АПЛ и Кубке Англии делают Лигу чемпионов главным турниром для красных в этом сезоне.

«Реал» недавно выиграл Клубный чемпионат мира, обыграв в финале «Аль-Хиляль» (5:3), а затем всухую расправился в чемпионате Испании с «Эльче» (4:0) и «Осасуной» (2:0).

Лучший бомбардир мадридцев Карим Бензема (16 голов) пропустил из-за усталости последний матч, но сейчас вернулся в общую группу и сыграет против мерсисайдцев. А еще восстановился Тибо Куртуа, который пропустил четыре матча в феврале из-за мышечной травмы. Но под вопросом участие в игре Тони Крооса и Орельена Тчуамени, которые не ходили на тренировки из-за болезни.

Между собой «Реал» и «Ливерпуль» играли девять раз: пять раз победил «Мадрид» и три раза взяли верх красные. При этом из шести последних матчей бланкос выиграли пять с общим счетом 11:2, а еще в одной игре команды мячей не забили.

Жаркая история встреч, великолепная форма «Реала», выздоровление лидеров обеих команд и высокая мотивация «Ливерпуля» при нестабильной игре красных обещают атакующий футбол с несколькими голами.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.70.