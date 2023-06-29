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Сегодня, 08:15

Ллойд Харрис — Павел Котов: прогноз на матч ATP Мальорка 29 июня 2023 года

Прогноз на матч ATP Мальорка Ллойд Харрис — Павел Котов 29 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Павел Котов.
Фото Getty Images
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29 июня россиянин Павел Котов постарается выйти в полуфинал турнира ATP Мальорка. Его соперником по 1/4 финала станет южноафриканец Ллойд Харрис. Игра начнется в 13.00 по московскому времени, в России она транслироваться не будет. Ранее теннисисты ни разу друг с другом не встречались.

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Букмекерская компания Olimpbet считает, что победителем из этого противостояния выйдет Харрис. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.43, что около 69% вероятности исхода. Успех Котова доступен за 2.78 (31%).

Ставка в 1000 рублей на россиянина в случае его выигрыша принесет выплату в 2780 рублей, а чистая прибыль составит 1780 рублей.

Правда, эксперты полагают, что Харрис закроет соперника в двух сетах. Котировка на этот результат — 2.15.

На то, что Котов выстоит с разницей в два гейма, коэффициент — 2.01. Триумф Ллойда с форой (-2.5) оценен в 1.78.

Тотал больше 23.5 гейма идет за 1.96, ТМ 23.5 — за 1.82. Два последних матча у Харриса получились «низовыми».

Кстати, в каждом из них был тай-брейк, а еще два случились в квалификации. 13-й гейм в игре с Котовым доступен за 1.68.

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Прогноз и ставка на матч Ллойд Харрис — Павел Котов

Котов попал на турнир как лаки-лузер после поражения в финале квалификации от австралийца Ли Ту, после чего взял у него же реванш в первом круге. Во втором соперник оказался значительно опаснее, но Павел не дрогнул перед Давидовичем-Фокиной. И все-таки тот матч вызывает много вопросов, так как испанец, по сути, сам отдал победу — допустил грубые ошибки на брейк-пойнтах. Хотя по первому сету он полностью переигрывал россиянина.

Харрис — противник не менее тяжелый, чем Давидович. Южноафриканец сейчас серьезно опустился в рейтинге из-за длительного восстановления после травмы, но потихоньку набирает ход. Он хорош и на подаче, и отличается мощной игрой в розыгрышах. Он вряд ли позволит Котову часто забегать под любимый форхенд, чем сильно осложнит ему жизнь.

Рекомендуемая ставка: победа Харриса с форой (-2.5) гейма за 1.78.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Павел Котов
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