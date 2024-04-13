13 апреля в 24-м туре чемпионата России состоится столичное дерби — ЦСКА против «Локомотива». Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут matchtv.ru, телеканал «Матч ТВ», а также сайт компании Winline. Старт трансляции в 19.25 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают небольшим фаворитом ЦСКА. На выигрыш армейцев можно поставить с коэффициентом 2.50, вероятность такого исхода — примерно 39%. Ничья доступна за 3.55 (27%), успех «Локо» — за 2.85 (34%).

Железнодорожники не уступили в 15 из 16 последних домашних матчей. На повторение популярного результата (1Х) можно сыграть за 1.58.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.83, ТМ 2.5 — в идентичные 1.99.

Обмен голами идет за 1.63, противоположный рынок — за 2.28.

Самый вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 1:1. Его предложили за 5.80.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

ЦСКА завершил вничью шесть из восьми недавних визитов к соперникам. В четырех из них влетело не больше двух мячей. Столько же последних матчей с участием «Локомотива» не пробили «верх» по голам. К тому же железнодорожники не обыграли армейцев в четырех встречах подряд. Значит, нас ждет очередной малорезультативный поединок.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.99.

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