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Сегодня, 10:15

«Локомотив» — ЦСКА: у Дзюбы будет мало шансов отдать честь армейцам

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 13 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Артем Дзюба («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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13 апреля в 24-м туре чемпионата России состоится столичное дерби — ЦСКА против «Локомотива». Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут matchtv.ru, телеканал «Матч ТВ», а также сайт компании Winline. Старт трансляции в 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Winline считают небольшим фаворитом ЦСКА. На выигрыш армейцев можно поставить с коэффициентом 2.50, вероятность такого исхода — примерно 39%. Ничья доступна за 3.55 (27%), успех «Локо» — за 2.85 (34%).

Железнодорожники не уступили в 15 из 16 последних домашних матчей. На повторение популярного результата (1Х) можно сыграть за 1.58.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.83, ТМ 2.5 — в идентичные 1.99.

Обмен голами идет за 1.63, противоположный рынок — за 2.28.

Самый вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 1:1. Его предложили за 5.80.

Александр Соболев. Отсутствие Лещука в воротах «Сочи» — проблема для «Спартака». В четырех матчах на «Фиште» у красно-белых всего один гол

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

ЦСКА завершил вничью шесть из восьми недавних визитов к соперникам. В четырех из них влетело не больше двух мячей. Столько же последних матчей с участием «Локомотива» не пробили «верх» по голам. К тому же железнодорожники не обыграли армейцев в четырех встречах подряд. Значит, нас ждет очередной малорезультативный поединок.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.99.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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