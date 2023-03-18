Одно из главных событий 20-го тура РПЛ — встреча «Локомотива» и «Краснодара». Игра состоится 18 марта в Москве на «РЖД Арене», главный арбитр Кирилл Левников даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.53, вероятность — около 38%. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.83 (34%), ничья идет за 3.48 (28%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3480 рублей.

Команды встречались в этом сезоне уже три раза: в первом круге чемпионата и дважды в Кубке России. «Быки» ни разу не уступили железнодорожникам: оформили по одной победе в Кубке и РПЛ, а также сыграли вничью в Кубке (но проиграли в серии пенальти). Поставить на то, что гости вновь не уступят москвичам, можно за 1.54.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.00;

• победа «Локо» 2:1 — за 9.00;

• успех «Краснодара» с таким же счетом — за 9.25.

Аналитики ожидают яркий матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14. Из трех игр в этом сезоне команды дважды пробивали отметку в три забитых мяча.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»

«Локомотив» проводит не лучший сезон и после зимнего перерыва не смог наладить стабильность результатов. В 2023-м команда Михаила Галактионова провела пять матчей во всех турнирах и в трех уступила («Акрону» в Кубке — в серии 11-метровых). Железнодорожники обыграли лишь «Ахмат» (1:0) и «Ростов» (3:1) — далеко не сильнейших соперников.

«Краснодар», наоборот, выглядит неплохо и за те же пять игр в 2023-м влетел лишь однажды — ЦСКА в Кубке (0:3). Также коллектив Владимира Ивича неплохо атакует и за четыре последних матча во всех турнирах оформил девять голов. К тому же «быки» в этом сезоне не уступили «Локо» в основное время ни разу за три матча.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.05.