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«Оренбург» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 18 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Оренбург» — «Спартак» 18 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Виктор Мозес.
Фото Global Look Press
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18 марта в 20-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Игра пройдет на стадионе «Газовик», стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 11.55 мск. Обслужить игру доверено Павлу Кукуяну.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Спартак

Букмекерская компания Olimpbet считает «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.99, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья идет за 3.97 (22%), успех «Оренбурга» — за чуть меньшие 3.57 (28%).

Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их триумфа принесет выплату в 1990 рублей, а чистая прибыль составит 990 рублей.

Считаете, что «Оренбург» выдержит натиск вице-лидера РПЛ? Вариант 1Х доступен за 1.84.

«Спартак» выиграл у «Оренбурга» два последних матча, каждый — с разницей в два и более мяча. Ф2(-1.5) предложена за 3.27, Ф2(-1) для менее рисковых — за 2.66.

Команды после зимнего перерыва провели по две игры в РПЛ и в каждой пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 можно взять за 1.50, ТМ 2.5 — 2.58.

На то, что счет в матче откроет «Спартак», котировка — 1.70. На «Оренбург» — 2.30.

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Соперники обменялись забитыми мячами в трех последних очных матчах. Вариант «обе забьют» доступен за 1.48, «обе забьют — нет» — за 2.64.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 7.20.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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