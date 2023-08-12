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Сегодня, 12:15

«Локомотив» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 12 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» 12 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Вильсон Изидор.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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12 августа на «РЖД Арене» в Черкизове «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов». Игра четвертого тура РПЛ стартует в 15.00 по московскому времени, обслужит ее арбитр Павел Кукуян. В прямом эфире матч будет показан на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции в 14.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Локомотив» лидером котировок. Победу железнодорожников можно взять за 2.01, это чуть меньше 50% вероятности исхода. Ничья идет за 3.98 (22%), успех «Крыльев» — за 3.49 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства на табло принесет выплату в 3980 рублей.

В прошлом сезоне самарцы оба раза поделили очки с «Локомотивом». Условие «гости не проиграют» предложено за 1.85.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.63, ТМ 2.5 — в 2.35. Сразу четыре последние игры между соперниками оказались «низовыми».

На то, что обе команды забьют, выставлена котировка 1.57, на обратный исход — 2.38.

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Считаете, что голы посыпятся уже в первом тайме? На два и более гола в стартовые 45 минут можно поставить за 2.36.

У Olimpbet есть также рынок на фолы, и он гласит, что москвичи должны нарушать чаще — 1.37 против 3.50.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.00.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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