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Сегодня, 16:15

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: где смотреть матч Суперкубка Германии 12 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Суперкубка Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг» 12 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).
Фото Global Look Press
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12 августа «Бавария» и «РБ Лейпциг» выяснят, кому достанется Суперкубок Германии. Поединок чемпиона бундеслиги и обладателя Кубка страны пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире с 21.30 мск встречу покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

Германия. Суперкубок.
12 авг, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
РБ Лейпциг

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами. Победу мюнхенцев в основное время можно взять с коэффициентом 1.62, вероятность такого исхода — примерно 59%. Ничья доступна за 4.44 (22%), успех «Лейпцига» — 5.06 (19%).

Считаете, что соперники не выявят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае удачного итога принесет 4440 рублей.

Эксперты считают, что у «красных быков» почти нет шансов на титул. Триумф парней Марко Розе идет за 3.21, чемпионство «Баварии» — за 1.35.

Четыре из пяти последних розыгрышей трофея пробили «верх» по голам — «Мюнхен» принял участие в каждом из них. На тотал больше трех мячей предложили котировку 1.86, на ТМ 3 — 1.97.

Соперники огорчили друг друга в пяти очных поединках кряду. Обмен результативными ударами представлен за 1.63, обратный рынок — за 2.26.

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На финише предсезонки коллектив Томаса Тухеля был очень хорош у чужих ворот: устроил перестрелки с «Ливерпулем» (4:3) и «Монако» (4:2). Индивидуальный тотал красных больше двух метких выстрелов дали за 1.93.

Викторию «Баварии» с форой (-1) оценили в 1.96. Если верите, что «красные быки» навяжут борьбу чемпиону Германии, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.89.

Три из четырех наиболее вероятных итогов противостояния, по версии аналитиков, говорят в пользу мюнхенцев:

  • 2:1 — за 7.48;
  • 1:1 — за 8.00;
  • 2:0 — за 8.25;
  • 1:0 — за 8.75.

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