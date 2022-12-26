26 декабря в КХЛ состоится матч между ярославским «Локомотивом» и московским «Спартаком». Игра пройдет на «Арене 2000» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Трансляция стартует в 19.20 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Локомотив». На победу хозяев с основное время можно поставить с коэффициентом 1.93, что приблизительно 51% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Спартака» — за 3.90 (22%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их победы выплата составит 3900 рублей, а чистая прибыль — 2900 рублей.

Триумф ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.47, выигрыш москвичей — за 2.70.

Вариант «Спартак» не проиграет» в основное время оценен в 1.81.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.86. Если считаете, что команды выдадут фейерверк из голов, возьмите ТБ 5.5 за 2.70.

Кто откроет счет в матче? «Локо» — 1.60, «Спартак» — 2.25. Отсутствие заброшенных шайб идет за 43.0.

На то, что обе команды забьют в первом периоде, коэффициент — 3.90. На обмен голами во второй и третьей 20-минутках котировки одинаковые — 3.00.