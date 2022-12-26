26 декабря в 17-м туре АПЛ сыграют «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Матч начнется в 20.30 по московскому времени на стадионе «Вилла Парк», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Пол Тирни.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами «Ливерпуль». Поставить на красных можно за 1.76, это примерно 55% вероятности. Ничья идет за 4.10 (24%), успех команды Эмери — за 4.70 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4100 рублей.

Если считаете, что «Астон Вилла» не уступит на своем поле, оформите ставку за 2.14.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.60, Ф2(0) — за 1.32.

«Верх» по голам прошел в восьми из десяти прошедших матчей «Астон Виллы» и в семи матчах «Ливерпуля». Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65.

Думаете, «Астон Вилла» вообще не забьет в ворота команды Клоппа? Линию оценили в 3.00.

Эксперты верят в вариант «обе забьют», на него предложена котировка 1.64.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.30.

Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» неудачно вышел с международной паузы — проиграл «Сити» в кубковой встрече со счетом 2:3. Но с «Виллой» проблем должно быть меньше. Во-первых, для красных это достаточно легкий соперник (Клопп побеждал в восьми из десяти прошедших встреч). Во-вторых, бирмингемцы мало забивают — всего 15 мячей за 16 туров. Для обороны «Ливерпуля» даже без Трента и Конате проблем не ожидается. А вот для защитников «Виллы» будет испытание — в огне Салах, а еще до Бирмингема пока не доехал Эмилиано Мартинес. Пропустить им будет очень легко.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» за 1.76.