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«Зенит» — «Ахмат»: прогноз на матч Кубка России 25 июля 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат» 25 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Сергей Семак, главный тренер «Зенита».
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram
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25 июля в первом туре группового этапа Кубка России схлестнутся «Зенит» и «Ахмат». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Главный арбитр встречи Сергей Цыганок даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.30 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Кубок России. Группа C
25 июл, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

В букмекерской компании Olimpbet хозяев считают однозначными фаворитами: поставить на успех петербуржцев можно с коэффициентом 1.37, что составляет примерно 71% вероятности. Триумф гостей доступен с котировкой 7.75 (11%), даже «мирный» исход идет за более вероятные 5.33 (18%).

Считаете, что соперники не определят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на раздел очков при благоприятном результате принесет 5330 рублей.

В прошлом розыгрыше РПЛ грозненцы ни разу не уступили «Зениту», который стал чемпионом. Дома «Ахмат» отстоял нулевую ничью, на выезде победил (2:1). Поставить на то, что коллектив Сергея Ташуева не проиграет и в предстоящей встрече, можно за 3.13.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:

• 2:0 в пользу хозяев — за 6.18;

• 1:0 — за 7.40;

• 2:1 — за 7.50.

Аналитики почти уверены, что команды пробьют «верх» по голам: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.38.

«Обе забьют» идет за 1.91, обратный рынок — за 1.89. Обмен точными ударами происходил в шести из предыдущих 10 поединков оппонентов во всех соревнованиях.

Вильсон Изидор (&laquo;Локомотив&raquo;). «Локомотив» — «Урал»: прогноз на матч Кубка России 25 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ахмат»

Команда из Грозного — непростой соперник для петербуржцев: в прошлом сезоне «Зенит» ни разу не обыграл «Ахмат», а за последние 10 матчей во всех турнирах победил всего четыре раза. Вдобавок чемпион не лучшим образом стартовал в новом розыгрыше РПЛ. Коллектив Сергея Семака только в большинстве дожал «Нижний Новгород», который неплохо защищался. К тому же непонятно моральное состояние сине-бело-голубых: Вендел никак не вернется в расположение клуба, а накануне старта в Кубке стало известно о продаже в Саудовскую Аравию другого лидера — Малкома.

Рекомендуемая ставка: Ф2(1.5) за 1.84.

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