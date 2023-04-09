9 апреля в 22-м туре РПЛ «Зенит» приедет в гости к «Локомотиву». Команды сыграют на «РЖД Арене». Начало матча в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 19.55 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Букмекерская компания Olimpbet сулит три очка «Зениту». На победу гостей предложен коэффициент 1.77, что примерно соответствует 56% вероятности. Ничья доступна за 3.99 (24%), успех «железнодорожников» идет за 4.59 (20%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выигрыш в 3999 рублей в случае благоприятного исхода.

«Локомотив» не проиграл в пяти домашних поединках против «Зенита» подряд. Поставить на продление беспроигрышной серии можно за 2.11.

Четыре из пяти предыдущих очных встреч команд пробили «верх» по результативным ударам. Тотал больше 2.5 гола на грядущий матч идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.08.

При этом за пять предыдущих столкновений «Зенит» три раза разгромил «Локомотив», забивая от трех до шести мячей. Индивидуальный ТБ 1.5 для петербуржцев оценен в 1.77.

«Зенит» в прошлом туре дожал «Урал» только в последние 15 минут матча. Поставить на голы с 76-й по 90-ю минуты игры с «железнодорожниками» можно за 1.75.

«Локо» забил в шести последних поединках подряд, а «Зенит» — в пяти из семи. Верите, что команды огорчат друг друга? Опция «обе забьют» предложена за 1.75, обратный рынок — за 2.06.

Наиболее вероятный точный счет, по версии аналитиков Olimpbet, 1:1. Поставить на этот результат можно за 6.80.