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«Оренбург» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 10 апреля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов» 10 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Ростов».
Фото Global Look Press
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10 апреля в 22-м туре РПЛ «Ростов» заедет в гости к «Оренбургу». Матч пройдет на стадионе «Газовик». Судья Роман Сафьян даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 16.55.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
10 апр, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ростов

Аналитики букмекерской конторы Olimpbet отдали предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» предложен коэффициент 2.21, что составляет примерно 45% вероятности. Успех «Ростова» доступен за 3.23 (28%), ничья — за примерно равные 3.68 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выигрыш в 3680 рублей, если команды не выявят победителя.

Валерий Карпин и компания победили в трех турах РПЛ подряд. Верите, что донской клуб продолжит беспроигрышную серию? Ставка Х2 предложена за 1.70.

В трех последних очных матчах отличились обе команды. На обмен голами и в этот раз доступна котировка 1.56, обратный рынок идет за 2.43.

Эксперты ожидают несколько забитых мячей: тотал больше 2.5 гола оценен в 1.66, ТМ 2.5 — за 2.29.

Наиболее вероятный точный счет, по версии аналитиков Olimpbet, — 1:1. Этот исход доступен за 6.40.

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Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Ростов»

Хозяева очень хороши на своем поле: на «Газовике» набрано 25 из 32 очков (78%). Лучше дома играют только «Зенит» (30 баллов) и «Ростов» (26). По голам при родных зрителях тоже полный порядок — забито 28 мячей, больше только у «Зенита» (39). А в последних семи матчах команда Марцела Лички отличалась минимум по два раза.

Но «Ростов» не напугать выездами: в последних визитах к соперникам клуб Карпина выиграл три раза и еще один поединок завершил вничью. А за девять гостевых встреч сезона ростовчане проиграли лишь раз. При этом в семи из них зафиксирован обмен голами — это же касается последних трех очных поединков «Ростова» и «Оренбурга», каждый из которых пробил «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.76.

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