Эксперты оценили шансы Месси опередить Мбаппе в споре бомбардиров чемпионата мира

На чемпионате мира по футболу в Катаре завершился групповой этап, по итогам которого борьбу продолжают 16 команд. За некоторые из них выступают лидеры бомбардирской гонки турнира — например, Мбаппе, Месси и Мората. Чьи шансы выиграть «Золотую бутсу» мундиаля выше?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают форварда сборной Франции фаворитом за звание лучшего бомбардира. На Мбаппе, у которого в активе три забитых мяча, можно поставить с коэффициентом 4.00. Его главный преследователь — Месси (8.00). На счету Лео только два гола, но у него будет отличный шанс догнать конкурента по итогам 1/8 против скромной Австралии. Замыкает топ-3 претендентов Альваро Мората (9.00). Испанец забил в каждом из трех матчей в группе, хотя провел на поле значительно меньше времени, чем конкуренты, — всего 127 минут (у Мбаппе, к примеру, 208).

За 12.0 можно взять успех Ришарлисона, который забил два из трех мячей Бразилии на групповом этапе. Форвард «Тоттенхэма» котируется выше, чем Коди Гакпо (13.0) и Маркус Рэшфорд (15.0), которые отличились по три раза. Одинаковым коэффициентом 30.0 оценены шансы Оливье Жиру и Феррана Торреса — оба сделали по дублю в стартовом туре против аутсайдеров своих групп.

У Роналду шансы выиграть очередную личную награду выше, чем у партнера по сборной Португалии Бруну Фернандеша (35.0 против 40.0), хотя у Криша на один забитый мяч меньше (1-2). За 40.0 доступен Букайо Сака, за 50.0 — Андрей Крамарич и Рицу Доан из сборной Японии (у всех троих — по два гола).

Также до сих пор не потеряли шансы некоторые топ-нападающие, которые не отличились на групповом этапе: Харри Кейн — 60.0, Винисиус — 75.0, Неймар — 80.0, Лаутаро Мартинес и Мемфис Депай — по 100, Антуан Гризманн — 150.