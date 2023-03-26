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Сегодня, 14:15

Мальта — Италия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 26 марта 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Мальта — Италия 26 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Сборная Италии в матче против Англии.
Фото Global Look Press
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26 марта Италия отправится на выезд к Мальте, чтобы сыграть в матче квалификации Евро-2024. Встреча пройдет на стадионе «Та-Кали», болгарский арбитр Георги Кабаков даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
26 мар, 21:45. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Мальта
Италия

Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение гостям: поставить на победу «скуадры адзурры» можно с коэффициентом 1.11, что составляет примерно 89% вероятности. Успех хозяев доступен за невероятные 28.0 (2%), ничья идет за 8.50 (9%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш итальянцев при благоприятном исходе принесет 1110 рублей.

Команды встречались восемь раз в истории, и во всех матчах победили итальянцы. Главные достижения мальтийцев — три поражения с минимальной разницей. Поставить на то, что хозяева не уступят в предстоящем матче, можно за 6.60.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают огромное преимущество гостей:

• победа Италии 2:0 идет за 6.00;

• разгром 3:0 — тоже за 6.00.

• успех 1:0 — за 8.50.

Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.48, ТМ 2.5 — за 2.65. При этом две последние встречи сборных завершились минимальными победами итальянцев — 1:0.

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Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Мальта — Италия

Италия мало забивает: в последних 12 матчах во всех турнирах команда Роберто Манчини лишь два раза отличилась больше двух раз за 90 минут, а в семи встречах оформила не больше одного гола. Отборочный турнир «скуадра адзурра» начала с поражения от Англии, в котором снова выжала лишь один забитый мяч.

Рекомендуемая ставка: ИТМ2 (3) за 1.68 (если Италия отличится три раза, случится возврат).

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