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Сегодня, 13:15

«Сити» постарается закопать «Арсенал» в психологическую яму». Прогноз Василия Уткина на главный матч сезона АПЛ

«Манчестер Сити».
Фото Global Look Press
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Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал». Встреча на стадионе «Этихад» начнется в 22.00 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
26 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Арсенал

В какой форме «Манчестер Сити»

У «Сити» 16-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. На этом отрезке команда добилась 13 побед при трех ничьих, выйдя в финал Кубка Англии и полуфинал Лиги чемпионов. В АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы подобрались к «Арсеналу» на расстояние в пять очков, имея две встречи в запасе (против «Вест Хэма» и «Брайтона»).

«Горожане» пребывают в отличной форме, имея все шансы на требл. На прошлой неделе они разошлись миром с «Баварией» 1:1 (4:1 по сумме двух встреч) и разгромили «Шеффилд Юнайтед» (3:0). Нападающий Эрлин Холанн продолжает бить рекорды, забив уже 48 голов в дебютном сезоне за «Сити».

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Эдерсон, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Родриго Эрнандес и Кевин де Брейне отдыхали в кубковом матче с «Шеффилд Юнайтед» и готовились ко встрече с «Арсеналом». Только небольшое повреждение бедра Натана Аке беспокоит Гвардиолу, в остальном он сможет рассчитывать на всех сильнейших.

 
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В какой форме «Арсенал»

«Канониры» растеряли преимущество над «Сити» и по потерянным очкам уже уступают «горожанам». Подопечные Микеля Артеты не выиграли ни в одном из трех последних матчей АПЛ, все сведя к ничьим (2:2 с «Ливерпулем», 2:2 с «Вест Хэмом» и 3:3 с «Саутгемптоном»). Причем подобный исход можно считать даже успешным, потому что мерсисайдцы и «святые» должны были побеждать. Но в первом случае команду от поражения спас Аарон Рамсдейл, совершивший несколько потрясающих сейвов, а во втором Мартин Эдегор и Букайо Сака забили на 88-й и 90-й минутах.

В апреле «Арсенал» не провел ни одного матча на ноль, в трех последних пропустив семь мячей. Эти неудачи напрямую связаны с травмой защитника Вильяма Салиба, который не поможет команде и в среду. Подменяющий его Роб Холдинг регулярно совершает ошибки, заставляя нервничать всю оборону. Под вопросом появление на поле Гранита Джаки, пропустившего матч с «Саутгемптоном».

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«Горожане» обыграли «канониров» в семи последних матчах во всех турнирах. В АПЛ серия еще продолжительнее — после ничьей в 2017 году (2:2) «Арсенал» уступил в 11 последующих встречах. В первом круге текущего сезона «Сити» добился гостевой победы со счетом 3:1.

 
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Прогноз Василия Уткина на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» 26 апреля

«Начав за здравие и заставив практически всех свыкнуться с неизбежным чемпионским титулом, «Арсенал» откровенно забуксовал. Как только сломался Салиба, команда начала регулярно и много пропускать — от команд из подвала турнирной таблицы, середняков и переживающего непростые времена «Ливерпуля». Страшно представить, что с обороной «канониров» может сделать набравший ход «Сити» с монструозным Холанном в составе.

Команда Гвардиолы провела на «Этихаде» в 2023 году 12 матчей и выиграла все, забив как минимум два гола в каждой игре, за исключением победы в Кубке Англии как раз над «канонирами» (1:0). При этом «горожане» сами не безгрешны, ведь лишь дважды в 10 последних матчах АПЛ сумели не пропустить. Это хорошая новость для Сака, Жезуса и Мартинелли. «Сити» устроит ничья, ведь по потерянным очкам они и так лидеры чемпионата, но «горожане» постараются закопать «Арсенал» в психологическую яму как можно глубже, чтобы больше не оглядываться на лондонцев на финише сезона. Забьют обе команды, а итоговая победа достанется подопечным Гвардиолы», — считает Василий Уткин.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на вариант «обе забьют и победа «Манчестер Сити» можно поставить за 2.95.

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Футбол
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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