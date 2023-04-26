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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 26 апреля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» 26 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Томас Партей и Эрлин Холанн («Манчестер Сити» — «Арсенал»).
Фото Global Look Press
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26 апреля в 33-м туре АПЛ «Манчестер Сити» и «Арсенал» разыграют чемпионский титул. Команды сойдутся на стадионе «Этихад» в 22.00 по московскому времени. Важнейший матч сезона обслужит рефери Майкл Оливер. В России легально не показывают английский футбол.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
26 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Арсенал

Букмекеры совершенно не верят в «канониров». На победу лидера чемпионата предложили гигантский коэффициент 5.57, что соответствует 17% вероятности результата. Ничья доступна за 4.57 (21%), а успех «горожан» — за скромные 1.57 (62%).

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«Арсенал» проиграл «Сити» 14 из 15 последних матчей. На то, что в этот раз хэдлайнер таблицы АПЛ не уступит, дана котировка 2.50.

«Канониры» и «горожане» — самые забивные команды сезона: на двоих оформили 155 голов в 62 играх. Тотал больше 2.5 мяча в очной встрече доступен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.41.

Букмекеры верят, что с высокой долей вероятности соперники обменяются уколами. Опция «обе забьют» идет за 1.71, обратный рынок — за 2.16.

Триумф «Сити» 2:0 или 2:1, а также ничья 1:1 — самые вероятные результаты поединка. На них предложено ставить за равные 8.25.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»

«Горожане» подошли к ключевой игре в феерической форме: шесть побед подряд с общим счетом 18:4. Это лучшая серия «Сити» за сезон. Парни Хосепа Гвардиолы вышли в лидеры АПЛ по потерянным очкам, но уступают «Арсеналу» по набранным на пять баллов. «Ман Сити» — лучшая команда Англии в домашних матчах (13 побед из 15 возможных), а разница мячей при этом 50:15. Кроме того, «горожане» — самый забивной клуб лиги (78 голов).

«Канониры» сейчас на спаде: у клуба три ничьи подряд, в том числе с аутсайдером «Саутгемптоном» (3:3). А еще за «горожан» говорит история противостояния: они выиграли 14 из 15 последних поединков.

Но в остальном «Арсенал» не хуже «Сити»: это лучший коллектив АПЛ по играм на выезде, не проиграли в 14 из 16 встреч. Парни Микеля Артеты отличились 32 раза, пропустив лишь 13. А в целом за сезон оформили лишь на один мяч меньше соперников (77). Сейчас лондонцы идут на результативной серии из 14 матчей. Вероятно, «Манчестер» победит, но вряд ли «Арсенал» уйдет без гола.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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