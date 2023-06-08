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«Манчестер Сити» — «Интер»: Василий Уткин дал прогноз на исторический для «горожан» финал Лиги чемпионов

Кевин де Брёйне.
Фото Global Look Press
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10 июня в 22.00 по московскому времени в Стамбуле пройдет финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
Интер

В какой форме «Манчестер Сити»

В минувший уик-энд «Сити» приблизился к заветному треблу. «Горожане» одержали победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, добавив в свою копилку второй трофей в этом сезоне. Ранее они оформили чемпионство в АПЛ, которое стало для них уже третьим подряд. Правда, окончить чемпионат на хорошей ноте команде Пепа Гвардиолы не удалось: «Сити» уступил «Брентфорду» со счетом 0:1.

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В какой форме «Интер»

«Интер» провел неоднозначный сезон. «Нерадзурри» победили в Кубке Италии и дошли до финала еврокубка, однако в серии А они заняли только третье место. Впрочем, к финалу ЛЧ коллектив Симоне Индзаги подходит в приподнятом настроении и с трехматчевой серией побед. Помимо успеха в национальном Кубке (2:1 с «Фиорентиной») «Интеру» удалось выиграть в двух последних турах чемпионата: у «Аталанты» (3:2) и «Торино» (1:0).

В финальной игре с «Сити» не сыграют Генрих Мхитарян, Хоакин Корреа и Далберт Энрике.

«Манчестер Сити» — «Интер»: статистика личных встреч

Коллективы никогда прежде не проводили между собой официальных игр. Их история личных встреч насчитывает только два товарищеских матча. Один из них состоялся в 2010 году и окончился сухой победой «Интера» (3:0). Впрочем, через год успех праздновал уже «Сити» (3:0).

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Прогноз Василия Уткина на матч «Манчестер Сити» — «Интер» 10 июня

«Интер» прекрасно понимает, что «Сити» играет на высоких скоростях, поэтому угнаться за соперником будет непросто. Чтобы сбить темп, «нерадзурри» явно станут фолить, рискуя получить «горчичник». «Горожане» — фавориты финала, и они точно будут сверхмотивированными, ведь победа принесет им первый в их истории трофей Лиги чемпионов. Именно поэтому самой интересной ставкой мне видится победа «Сити» с учетом «верхового» тотала желтых карточек у «Интера», — считает Уткин.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на вариант «победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 желтых карточек «Интера» можно взять за коэффициент 2.90.

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