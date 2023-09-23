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«Манчестер Сити» — «Ноттингем»: прогноз на матч АПЛ 23 сентября 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ноттингем» 23 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Манчестер Сити» в матче против «Црвены Звезды».
Фото Global Look Press
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После пяти матчей в АПЛ «Манчестер Сити» не потерял еще ни одного очка. 23 сентября в шестом туре чемпионата к команде Пепа Гвардиолы приедет «Ноттингем Форест». Игра на стадионе «Этихад» начнется в 17.00 по московскому времени, главный арбитр встречи — Энтони Тейлор. В России легально не показывают английскую лигу.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
23 сент, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Ноттингем Форест

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, «горожане» — огромные фавориты: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.16, это приблизительно 85% вероятности. Триумф гостей доступен за 17.75 (4%) — это наименее возможный исход поединка. Котировка на ничью — 8.50 (10%).

«Ман Сити» после пяти туров АПЛ выдал 100-процентный результат. При этом в прошлом сезоне «лесники» однажды отобрали очки у чемпиона (1:1). Поставить на то, что «Ноттингем» не уступит в предстоящей игре, можно за 5.74.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают огромное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 6.58;

• 3:0 — тоже за 6.58;

• 4:0 — за 9.00.

Прошлая встреча команд на «Этихаде» закончилась разгромной победой хозяев (6:0). Тотал больше 3.5 мяча на предстоящий матч можно взять за 1.95, ТМ 3.5 — за 1.78.

Рынок на обмен голами доступен за 2.18, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.69.

Мартин Эдегор (&laquo;Арсенал&raquo;). «Арсенал» и «Тоттенхэм» готовятся дать жару в дерби. Сака, Эдегор и Сон выяснят, кто забьет больше

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ноттингем»

«Ман Сити» максимальные 15 очков по итогам пяти стартовых туров АПЛ, а к противостоянию с «Ноттингемом» подошел после того, как приложил «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов (3:1). «Горожане» штампуют победы, но пропускают уже в четырех встречах подряд во всех соревнованиях. За восемь поединков во всех соревнованиях небесно-голубые сохранили ворота сухими лишь дважды. «Лесники» же отличались хотя бы раз в каждой из пяти предыдущих игр в чемпионате, набрал отличную форму и основной страйкер команды Тайво Авонийи — у него 3+2 по системе «гол+пас» в премьер-лиге.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.18.

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