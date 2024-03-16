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16 марта, 19:15

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: Нагучев пророчит много угловых в первом тайме

Вирджил ван Дейк.
Фото Getty Images
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17 марта в 18.30 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в четвертьфинале Кубка Англии. Прогноз на встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев.

Англия. Кубок. 1/4 финала
17 мар, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
4:3
Ливерпуль

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

Для попадания в четвертьфинал Кубка Англии манкунианцам пришлось преодолеть сопротивление «Уигана» (2:0), «Ньюпорт Каунти» (4:2) и «Ноттингем Форест» (1:0). Жеребьевка оказалась благосклонна к команде — ни одного топ-соперника. В противном случае до этой стадии турнира можно было бы и не добраться, потому что в АПЛ «красные дьяволы» занимают лишь шестое место. До зоны Лиги чемпионов восемь очков, до первой строчки — 17.

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В последнем туре подопечные Эрика тен Хага обыграли дома «Эвертон» (2:0), прервав серию из двух поражений (1:2 от «Фулхэма» и 1:3 от «Манчестер Сити»). У «МЮ» большой список травмированных игроков, из-за чего и не удается стабилизировать результаты. Однако тренерский штаб ожидает возвращения Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаки и Расмуса Хойлунда как раз к кубковому матчу с «Ливерпулем». Хойлунд наряду с Маркусом Рашфордом и Скоттом Мактоминеем лидирует в списке лучших бомбардиров команды — у них по семь мячей. Манкунианцы отличаются пассивной игрой в атаке, в 28 турах забив всего 39 голов. Даже «Лутон Таун», идущий в зоне вылета, чаще распечатывал ворота соперников (41).

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В какой форме «Ливерпуль»

У красных всего одно поражение в 21 последнем матче во всех турнирах. 4 февраля подопечные Юргена Клоппа уступили «Арсеналу» (1:3), а 10 марта сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1), в результате чего лишились единоличного лидерства в АПЛ. Теперь «Ливерпуль» делит первое место с «Арсеналом», уступая «канонирам» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Но если сравнивать мерсисайдцев с будущим соперником по Кубку Англии, то у них статистика намного лучше — на 26 забитых голов больше и на 13 пропущенных меньше.

Даже в отсутствие основного вратаря Алиссона Бекера команда достаточно уверенно выглядит в обороне. Во многом благодаря отлично проводящему сезон защитнику Вирджилу ван Дейку. После травмы вернулся главный бомбардир Мохаммед Салах, у которого 20 голов во всех турнирах. В ночь с четверга на пятницу египтянин набрал четыре (1+3) очка по системе «гол+пас» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, в котором красные разгромили чешскую «Спарту» (6:1). В Кубке Англии подопечные Клоппа прошли «Арсенал» (2:0), «Норвич» (5:2) и «Саутгемптон» (3:0). Ранее команда выиграла Кубок английской лиги, в финале одолев «Челси» (1:0 доп. вр.) благодаря голу ван Дейка.

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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах «Ливерпуль» пропустил от «МЮ» лишь в одном случае, что привело к поражению (1:2). В остальных матчах были зафиксированы три победы (5:0, 4:0, 7:0) и одна ничья (0:0).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 17 марта

«Ливерпуль», только что катком прошедший по «Спарте» в Лиге Европы, является фаворитом предстоящей встречи. Даже несмотря на то, что играет в гостях. Именно команда Клоппа борется за чемпионство. Но ей стоит быть осторожной, потому что «МЮ», в отличие от «Ливерпуля», отдыхал на неделе. Мне нравится вариант, при котором мерсисайдцы подадут много угловых — больше 6.5. Они вполне это осилят даже в гостях. Более того, есть предчувствие, что в первом тайме обе команды подадут минимум шесть угловых", — считает Нагучев.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на тотал больше 5.5 угловых в первом тайме можно поставить с коэффициентом 1.99.

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